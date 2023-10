Incidente frontale tra auto e furgone: 87enne gravissimo in ospedale

L'87enne originario di Ravenna è stato ricoverato in ospedale dopo il gravissimo incidente frontale tra la sua auto e un furgone

Un nuovo gravissimo incidente stradale è avvenuto nella mattinata di ieri, venerdì 6 ottobre, lungo la Statale Romea nelle vicinanze di Ferrara.

Il sinistro si è verificato in corrispondenza dell’incrocio con viale degli Etruschi al Lido Spina e ha visto coinvolti due mezzi: un furgone e un’automobile.

Incidente frontale tra auto e furgone: lo scontro

Sono passati solo pochi giorni da un altro incidente che era avvenuto sempre sulla Statale Romea (era il 1 ottobre) e nella giornata di ieri, un altro grave sinistro si è verificato a pochi metri di distanza. Erano circa le ore 10 del mattino di ieri, infatti, quando una Fiat Punto guidata da un 87enne ravennate si è andata a scontrare quasi frontalmente con un furgone guidato da un lavoratore anch’egli italiano. Lo scontro è stato molto violento e ad avere la peggio sono stati la Fiat Punto e l’uomo che la guidava, rimasto gravemente ferito.

Incidente frontale tra auto e furgone: i soccorsi

Sul posto sono giunti pochi minuti dopo i medici del 118 a bordo di un’ambulanza e di un mezzo dell’elisoccorso. L’87enne è stato dapprima curato sul luogo dell’incidente, poi trasferito al Bufalini di Cesena in elicottero, dove è stato ricoverato. L’7enne è entrato nella struttura in codice rosso e le sue condizioni di salute sono state giudicate gravissime. Il conducente del furgone, invece, è uscito praticamente indenne dallo scontro. I vigili del fuoco si sono occupati di ripulire la strada dai detriti, mentre gli agenti della polizia hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con maggiore esattezza quale sia stata la dinamica dell’incidente.