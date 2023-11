L’incidente è avvenuto nel corso della notte fra il 20 e 21 novembre a Prevalle, nelle vicinanze di Brescia. Un uomo di 42 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato con la sua auto contro un guardrail all’uscita di una galleria. A bordo della medesima auto c’era anche un’altra persona, un amico del 42enne, che è rimasto ferito.

Incidente a Brescia, morto 42enne: la dinamica

Dalle prime informazioni che arrivano, sembra che l’incidente sulla statale 45bis di Prevalle sia stato del tutto autonomo. Ancora non è chiaro perché il 42enne abbia perso il controllo del suo veicolo uscendo dalla galleria. Il mezzo è scivolato sulla carreggiata ed è andato a sbattere a tutta velocità contro il guardrail. Lo scontro è stato così violento da causare l’immediata morte del guidatore.

Incidente a Brescia, morto 42enne: i soccorsi

Sul posto sono giunti i medici del 118 che però non hanno potuto fare altro se non dichiarare l’avvenuto decesso del 42enne, nonostante i tanti tentativi di rianimazione. L’uomo che era con lui, 36 anni, è stato invece trasferito in ospedale per curare le ferite riportate nello scontro con il guardrail. La strada è rimasta per ore chiusa al traffico per permettere agl agenti di polizia di effettuare tutti i rilievi del caso.