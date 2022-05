Dopo il brutto incidente in autostrada di cui sono state vittime i genitori di Ilaria Cucchi la figlia dà un aggiornamento sulle condizioni dei due

Sull’incidente ai genitori di Ilaria Cucchi ci sono aggiornamenti che fornisce la stessa figlia delle vittime: “Mia madre ha una frattura a clavicola e costole, mio padre una contusione“. Dopo l’appello a chi ha visto qualcosa la sorella di Stefano Cucchi torna sul sinistro di cui sono stati vittima sua madre e suo padre e precisa: “Mio papà è casa con noi.

Per fortuna solo una contusione al ginocchio. Mia mamma invece è stata trattenuta all’ospedale di Civitavecchia con fratture alla clavicola e a quattro costole”.

Incidente dei genitori Ilaria Cucchi: come stanno

Poi ha aggiunto: “I miei genitori non stanno bene e il rischio è stato grande”. La polizia stradale sta proseguendo con gli accertamenti per individuare l’auto pirata che ha investito lateralmente la vettura dei genitori di Ilaria, facendo letteralmente esplodere finestrini e lunotto posteriore a causa della violenza dell’impatto.

L’appello di Ilaria parlava d’altronde chiaro: “Un grosso veicolo pirata questa mattina ha urtato quest’auto mentre percorreva l’autostrada Roma-Civitavecchia all’altezza Monte Romano, mandandola in testa coda”.

Finestrini esplosi e pirata in fuga

E ancora: “Sono esplosi tutti i vetri dei finestrini. A bordo vi viaggiavano i miei genitori che sono finiti in ospedale assieme ai due accompagnatori”. Gli accertamenti medici a cui Ilaria alludeva hanno intanto dato esito non grave per quanto concerne lo stato di salute delle due vittime: “per fortuna pare che mia madre si sia rotta soltanto una spalla e mio padre ha un trauma ad un ginocchio”.

La coppia che era con i signori Cucchi è invece stata portata a Tarquinia. La donna ha riportato la frattura di due costole e l’uomo quella di una mano. E il conducente del veicolo pirata si era dato alla fuga ma è braccato dalla Polizia chein queste ore che sta già raccogliendo ulteriori elementi dai feriti in grado di interagire.