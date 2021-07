Incidente in A1 tra Caianello e Capua, scontro tra auto e mezzo pesante: un morto

Un automobilista è morto a causa di un incidente in A1 tra Caianello e Capua: la sua auto si è scontrata contro un mezzo pesante.

Tragedia lungo la A1 Milano-Napoli, dove tra Caianello e Capua si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita un automobilista. La sua vettura si è scontrata contro un mezzo pesante, cosa che gli ha provocato ferite mortali che non gli hanno lasciato scampo.

Incidente sulla A1 tra Caianello e Capua

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 4:30 di mercoledì 7 luglio all’altezza del km 715 in direzione Napoli. Secondo le prime ricostruzioni un mezzo pesante si è scontrato con un’auto per cause ancora da accertare. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del conducente della vettura di cui ancora non si conoscono età e generalità.

Troppo gravi infatti le ferite riportate durante il violento impatto, che hanno reso vano qualunque tentativo di rianimazione.

Presenti sul luogo dell’incidente anche la polizia stradale, i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e il personale della direzione di tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Incidente sulla A1 tra Caianello e Capua: 2 km di coda

Le autorità hanno isolato l’area del sinistro e fatto in modo che si circolasse su una corsia sola. Ciò ha causato la formazione di 2 km di coda verso Napoli.

Sul fronte mobilità si attendono in oltre altri disagi: Autostrade Meridionali ha infatti informato che sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, per consentire lavori di pavimentazione in Via Reggia di Napoli, dalle 5 alle 8 di venerdì 9 luglio sarà necessario chiudere lo svincolo di Napoli Via Marina in entrata verso Salerno.