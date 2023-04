Incidente in A4: sono 9 le persone coinvolte

Un incidente è avvenuto in A4 nella notte tra giovedì e venerdì. Le persone coinvolte sarebbero nove, per le quali sono partite tre ambulanze in codice rosso. Nessuna di loro sembra essere in pericolo. Alla fine solo un uomo coinvolto nel sinistro è finito in ospedale, in codice giallo, al Gavezzani di Bergamo. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto nel tratto tra Capriate San Gervasio e Dalmine, così come è ancora da comprendere quanti mezzi siano rimasti esattamente coinvolti. L’unico elemento certo è che Areu ha classificato il sinistro come “contro ostacolo”. Un evento che poteva finire in maniera tragica, ma che fortunatamente non ha mietuto alcuna vittima.

Incidente in A4: coinvolte anche 3 minorenni

Come già detto nell’introduzione sono nove le persone rimaste coinvolte nel sinistro avvenuto sulla A4, per cui sono partite tre ambulanze in codice rosso. Come informa BS News, ci sarebbero anche tre minorenni: una bambina di 9 anni e due adolescenti di 13 e 15.

Una persona è finita in ospedale

Solamente una delle nove persone coinvolte nell’incidente è finita in ospedale all’ospedale Gavezzani di Bergamo, in codice giallo. Sul posto del sinistro anche le forze dell’ordine e Ats di Novate.