Non sono stati trovati inneschi ma la pista è quella del dolo, attentato incendiario a Porto Torres: tre auto in sosta distrutte

Giallo in Sardegna ed attentato incendiario a Porto Torres, dove tre auto in sosta sono andate distrutte. Ignoti sono intervenuti nella notte a via Sassari ed hanno appiccato il fuoco alle vetture. Da quanto si apprende ad essere incendiate sono state una Bmw, una Opel e una Peugeot 106. Tutte e tre sono state distrutte da un incendio appiccato da ignoti in via Sassari.

Attentato incendiario a Porto Torres

Il luogo del blitz incendiario si trova all’altezza del bivio di via Indipendenza a Porto Torres. I media locali spiegano che il rogo è partito da una delle vetture ed avrebbe poi investito anche altre due auto parcheggiate di fianco. E tutto questo, come spiegano le testate isolane, “proprio sotto l’abitazione dei proprietari, residenti nelle palazzine di edilizia popolare”. In ordine ai danni due vetture sono state ridotte in cenere, mentre una terza è stata danneggiata. Poco dopo le 2 sono era scattato l’allarme dei residenti ed una squadra dei vigili del fuoco è giunta immediatamente per tentare di limitare i danni.

Nessun innesco ma si pensa al dolo

Attenzione: non vi sarebbe alcuna traccia di inneschi o liquido infiammabile, tuttavia secondo quanto si apprende “l’ipotesi del dolo appare quella più plausibile”. Sul posto sono arrivati i carabinieri della territoriale che indagano sull’accaduto. Alcuni media chiosano che “ritorna l’incubo dei piromani”.