Incidente in alta Langa: 76enne perde la vita a Bosia durante il taglio di un albero

Un pensionato di 76 anni è deceduto a Bosia travolto da una porzione di tronco durante il taglio dell'albero: indagini in corso e soccorsi intervenuti con elicottero

Il pomeriggio del 23 marzo 2026 a Bosia, in alta Langa cuneese, si è consumata una tragedia domestica: Luigi Moraglio, 76 anni (classe 1949), è stato colpito alla testa da una porzione di tronco mentre stava procedendo al taglio di un albero. L’incidente, avvenuto poco dopo le 15:30, ha avuto esito fatale nonostante l’intervento immediato dei soccorritori.

I primi ad arrivare sul posto sono stati i carabinieri della stazione di Cravanzana, supportati dai tecnici dello Spresal. Sul campo sono intervenuti inoltre i mezzi del 118, con l’ausilio dell’elicottero, e i vigili del fuoco di Alba; i medici hanno praticato ripetuti tentativi di rianimazione ma l’uomo è deceduto a causa del trauma cranico riportato.

Le dinamiche dell’incidente

Le circostanze che hanno portato al distacco del tronco e al suo impatto sulla vittima sono al centro degli accertamenti. Secondo i rilievi iniziali, la parte di legno si sarebbe staccata durante le operazioni di taglio, colpendo violentemente la testa dell’uomo. In questi casi il comportamento del fusto, la direzione della caduta e le tecniche di taglio adottate sono elementi chiave per ricostruire la dinamica: per questo motivo gli inquirenti stanno analizzando il luogo e le modalità dell’intervento per comprendere se si sia trattato di un incidente dovuto a un cedimento improvviso o a una manovra errata.

Fattori tecnici e rischio

Quando si opera sul taglio di alberi, entrano in gioco vari fattori come la tensione interna del legno, la pendenza del terreno e la presenza di rami fratturati: tutti elementi che possono favorire un improvviso movimento del tronco. Il concetto di cedimento strutturale descrive proprio quella condizione in cui una porzione di albero si stacca inaspettatamente. Gli esperti dello Spresal stanno valutando se siano stati rispettati gli standard di sicurezza comunemente raccomandati nelle operazioni di potatura e taglio in ambito privato.

Gli interventi e i rilievi sul posto

La risposta dei soccorsi è stata rapida: i vigili del fuoco di Alba hanno collaborato alle operazioni di messa in sicurezza dell’area, mentre l’equipaggio del 118 ha tentato le manovre di rianimazione in loco prima del trasporto o della valutazione finale. I carabinieri di Cravanzana, coordinando le attività di polizia giudiziaria, hanno raccolto testimonianze e verificato lo stato dell’attrezzatura utilizzata. Lo scopo primario dei rilievi è chiarire la successione degli eventi e stabilire se vi siano responsabilità o elementi che possano prevenire simili incidenti in futuro.

Ruolo dello Spresal

Lo Spresal, in qualità di servizio sanitario competente per la prevenzione, svolge indagini tecniche negli incidenti legati alle attività manuali e lavorative anche in ambito domestico quando sono coinvolti rischi significativi. La presenza di questi tecnici mira a verificare aspetti legati alla sicurezza delle operazioni e all’eventuale applicazione di normative in materia di prevenzione degli infortuni.

Chi era la vittima e le reazioni della comunità

Luigi Moraglio, 76 anni, era conosciuto nel territorio dell’alta Langa: oltre alla vita privata, era ricordato come persona socievole e appassionata di musica e canto. La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione tra i vicini e chi lo conosceva per la sua partecipazione alle attività locali. In questi momenti la comunità riflette sull’impatto di eventi improvvisi come questo e sulla necessità di maggiore attenzione alle norme di sicurezza anche durante lavori domestici che possono sembrare di routine.

Prevenzione e consigli pratici

L’incidente sottolinea l’importanza di considerare le operazioni di potatura e taglio alberi come attività potenzialmente pericolose: è consigliabile rivolgersi a professionisti quando la dimensione o la posizione dell’albero presentano rischi, usare sempre dispositivi di protezione individuale e pianificare la caduta del tronco. Concetti come valutazione del rischio e procedure di messa in sicurezza non sono appannaggio solo delle imprese: anche in ambito domestico è fondamentale adottare precauzioni per ridurre la probabilità di incidenti gravi come quello avvenuto a Bosia.