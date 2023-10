Un ciclista di soli 18 anni si è scontrato contro un autobus e ha perso la vita nello schianto. L’incidente è avvenuto nel Salernitano.

Incidente in bici contro bus: muore 18enne

Un ciclista di soli 18 anni si è scontrato contro un autobus e ha perso la vita. L’incidente è avvenuto oggi, 31 ottobre 2023, alle 9, sulla strada che collega Giffoni Valle Piana e Montecorvino Roella, nel Salernitano. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni il giovane non avrebbe avuto con sé nemmeno i documenti, necessari per l’identificazione. Gli agenti della polizia e i carabinieri stanno cercando di identificare la vittima per contattare la famiglia.

Incidente in bici contro bus: le indagini

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale che stanno indagando. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Il ragazzo si è scontrato contro il bus che arrivava nel senso di marcia opposto ed è morto sul colpo. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Battipaglia che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e hanno proceduto ai rilievi del caso per raccogliere elementi utili a definire il quadro della situazione. La circolazione stradale è stata momentaneamente sospesa.