L’incidente è avvenuto sull’A1 all’altezza di Firenze Sud. Intorno alle 17 di oggi pomeriggio un camion si è ribaltato, travolgendo tre macchine.

Incidente sull’A1

Secondo le prime ricostruzioni il tir, carico di pneumatici, transitava in direzione nord, quando ha sbandato ed è finito sulla carreggiata opposta. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre auto e un secondo camion. Il traffico è subito andato in tilt in entrambe le direzioni, congestionando ulteriormente un’autostrada già di per sé molto affollata.

Quattro feriti gravi

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena. Immediato l’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118. Quattro persone sono rimaste ferite, tra di esse la più grave è una donna di 24 anni, trasportata d’urgenza all’ospedale in codice rosso. Gli altri tre uomini, rispettivamente di 33, 37 e 58 anni sono invece stati ricoverati in codice giallo.

Si indaga sulle responsabilità

Oltre all’ambulanza sono arrivati anche i Vigili del fuoco del comando di Firenze e del distaccamento di Firenze Ovest, che hanno messo in sicurezza la zona. Il camion aveva perso parte del carico, rendendo più difficoltoso raggiungere il luogo dell’incidente. La Polizia stradale dovrà ora eseguire i dovuti rilievi, per determinare la dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità. Sul posto anche il personale della Direzione 4 Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Disagio sulla rete autostradale

La circolazione sull’autostrada ha risentito pensamento della collisione. Si sono subito formati 5 km di coda. In particolare, tra Firenze Sud e Firenze Impruneta la viabilità è rimasta bloccata fino a quasi le 18.45 del pomeriggio. Tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma sono stati segnalati 7km di coda. Analoga situazione tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta, in direzione Bologna.