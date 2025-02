Incidente in mongolfiera a San Casciano: tre feriti e indagini in corso

Un atterraggio problematico

Un drammatico incidente ha avuto luogo nel comune di San Casciano in Val di Pesa, dove una mongolfiera, durante la fase di atterraggio, si è ribaltata, causando il ferimento di tre membri di una stessa famiglia e del pilota. L’episodio si è verificato in un campo con un leggero dislivello, che ha reso l’atterraggio particolarmente difficile. I vigili del fuoco del comando di Firenze sono stati prontamente allertati e sono intervenuti sul posto insieme al personale sanitario del 118 per prestare soccorso ai feriti.

Intervento dei soccorsi

Le quattro persone coinvolte nell’incidente sono state immediatamente soccorse dal personale sanitario, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle bombole di gas della mongolfiera. Due dei feriti, un uomo di 51 anni e una donna di 50, sono stati trasportati all’ospedale di Ponte a Niccheri di Bagno a Ripoli, con uno in codice verde e l’altra in codice giallo. Le condizioni degli altri due passeggeri, fortunatamente, non sembrano destare preoccupazione, ma la situazione rimane sotto osservazione.

Indagini in corso

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per accertare le cause che hanno portato a questo incidente. Al momento, non sono chiare le ragioni che hanno reso difficile l’atterraggio del pallone aerostatico. Gli inquirenti stanno esaminando vari fattori, tra cui le condizioni meteorologiche e le procedure di atterraggio adottate dal pilota. La sicurezza dei voli in mongolfiera è un tema di crescente importanza, e questo incidente solleva interrogativi sulla necessità di regolamentazioni più severe e controlli più rigorosi per garantire la sicurezza dei passeggeri.