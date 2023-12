Incidente in superstrada, morto 22enne: feriti altri due ragazzi

I tre giovani erano in macchina insieme quando sono rimasti coinvolti nell'incidente in superstrada direzione Malpensa

Le strade italiane si bagnano ancora di sangue. Nel corso della notte tra il 26 e il 27 dicembre, un drammatico incidente avvenuto in superstrada non lontano da Milano ha tolto la vita ad un ragazzo di appena 22 anni. Con lui, erano presenti in macchina anche altri due giovani, uno dei quali è rimasto gravemente ferito nel sinistro.

Incidente in superstrada: morto ragazzo di 22 anni

Nel corso della notte tra ieri e oggi, un ragazzo di 22 anni è morto a causa di un pericoloso incidente stradale avvenuto sulla superstrada 36 in direzione Malpensa, vicino all’uscita di Buscate Nord. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli inquirenti: sembra che il mezzo sul quale stava viaggiando il giovane si sia schiantato contro il guardrail autonomamente. Il ragazzo era a bordo dell’auto insieme ad altri due giovani, suoi amici, uno di 19 anni e l’altro di 20.

Incidente in superstrada: i soccorsi

Sul psoto sono giunti i medici del 118, ma per il 22enne non c’è stato nulla da fare: troppi gravi le ferite che aveva riportato. Il ragazzo è morto sul colpo. Il suo amico 19enne, residente a Boffalora Ticino, ha subito gravissimi danni ed è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale.