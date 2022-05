Incidente in tangenziale a Lecce: il guardrail trafigge l’auto

Un terribile incidente ha coinvolto un'auto sulla tangenziale di Lecce. Fortunatamente non ci sono vittime.

A Lecce, in tangenziale, una vettura è stata trafitta dal guardrail. Il conducente del veicolo è uscito miracolosamente vivo dall’impressionante incidente. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro.

Incidente mortale sulla tangenziale di Lecce: nessuna vittima, solo tanta paura

Nel primo pomeriggio, sulla tangeziale est di lecce, in direzione Maglie, una Volkwsagen è stata protagonista di un incidente mortale. La notizia è stata riportata dal CorriereSalentino.it da cui si apprende che la vettura si è scontrata con la barriera metallica che delimita l’aiuola spartitraffico proprio all’imbocco dell’uscita 8A.

La dinamica dell’incidente e i soccorsi

Non si sa come colui che guidava l’auto è fortunatamente illeso. Si parla infatti di miracolo, in quanto il guardrail ha colpito in pieno il parabrezza ed è uscito dalla parte posteriore del veicolo coinvolto nel sinistro. Ad indagare sulle cause del sinistro vi è la polizia locale di Lecce. Dai primi rilievi è palese che il conducente abbia perso il controllo della sua auto, ma non si sa per quale motivo.

Sul posto, oltre alla polizia, sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno gestito le operazioni di sicurezza stradale e il 118 che si è occupato dei soccorsi.