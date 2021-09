Incidente in tangenziale, ha un malore e si schianta contro il guardrail: grave una donna

Una donna si è sentita male mentre stava guidando è si è schiantata contro il guardrail. Si trova in gravi condizioni.

Una donna si è sentita male mentre stava guidando è si è schiantata contro il guardrail. Si trova in gravi condizioni all’ospedale, dove è stata trasportata in codice rosso.

Incidente in tangenziale: malore alla guida

Un grave incidente è avvenuto lungo la tangenziale nord di Milano. Una donna stava guidando la sua automobile quando improvvisamente ha avuto un malore alla guida. L’auto è andata a sbattere violentemente contro il guardrail. L’incidente è accaduto nella giornata di ieri, martedì 21 settembre 2021. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso presso l’ospedale San Raffaele di Milano.

Incidente in tangenziale: donna in gravi condizioni

La donna, 64 anni, come riportato da Milano Today, ha avuto un ictus mentre era alla guida.

L’auto si è schiantata contro il guardrail. I soccorsi sono arrivati subito. Sul posto sono intervenuti i paramedici e i medici del 118, che hanno cercato di stabilizzare la donna in strada prima di trasportarla in ospedale. Le sue condizioni sono gravi, non tanto per l’incidente, ma più che altro per l’ictus. Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale. Fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli.

Incidente in tangenziale: un altro malore alla guida

La donna ha avuto un ictus mentre era alla guida della sua macchina. Ad inizio mese un uomo ha avuto un malore mentre era alla guida e la sua auto ha sfondato la vetrina di un negozio, che fortunatamente era chiuso. La perdita del controllo del mezzo, così improvvisa, è dovuta al malore.