Incidente stradale a Vergiate, scontro auto-moto tra due colleghi: morto un ragazzo di 27 anni

Un ragazzo di 27 anni ha perso la vita a causa di un incidente stradale a Vergiate: la sua moto si è schiantata contro un'auto guidata da un collega.

Tragedia a Vergiate, comune in provincia di Varese, dove nella mattinata di giovedì 16 settembre 2021 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un motociclista di 27 anni. La sua moto si è scontrata con un’auto e l’impatto si è rivelato fatale.

Incidente stradale a Vergiate

I fatti hanno avuto luogo sulla strada del Sempione a Vergiate, nei pressi del supermercato Dpiù, intorno alle 6. Secondo le prime ricostruzioni il giovane stava viaggiando in sella alla sua moto quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro una vettura. Fatalità ha voluto che i due fossero colleghi e si stessero entrambi recando alla “Leonardo” per iniziare il loro turno di lavoro.

Durante lo scontro la moto è stata completamente distrutta e il motociclista è stato sbalzato a terra riportando ferite mortali. I sanitari del 118, giunti sul posto con due ambulanze dopo l’allarme, non hanno infatti potuto far altro che constatare il suo decesso.

Incidente stradale a Vergiate: indagini in corso

Illeso ma sotto choc il conducente della vettura, un uomo di 57 anni. Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo e i Carabinieri che hanno isolato l’area interessata per permettere i soccorsi e i rilievi.

A loro spetterà ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità dello schianto.