Incidente stradale a Gottolengo, scontro tra auto e moto: morto un uomo di 42 anni

Un uomo di 42 anni è morto a causa di un incidente stradale a Gottolengo: la sua moto si è scontrata frontalmente con un'auto.

Tragedia a Gottolengo, comune in provincia di Brescia, dove nella giornata di martedì 14 settembre 2021 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 42 anni. Fatale lo scontro con un’auto che stava svoltando a sinistra.

Incidente stradale a Gottolengo

I fatti si sono verificati intorno alle 13 in via Brescia. Stefano Rossini, questo il nome della vittim, stava tornando a casa dal lavoro a bordo della sua Benelli 850 in direzione di Leno quando all’improvviso una Volkswagen Passat lo ha travolto. Secondo le prime ricostruzioni l’auto stava svoltando a sinistra in un distributore di benzina e il biker se la sarebbe trovata davanti senza possibilità di evitarla.

Violentissimo l’impatto tra i due veicoli, tanto che le forcelle anteriori della moto si sono staccate dal telaio. L’automobilista, 26 anni, si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Ma i sanitari del 118, giunti subito sul luogo dell’incidente con l’eliambulanza, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Stefano dovuto ai gravissimi traumi riportati.

Incidente stradale a Gottolengo: chi era la vittima

Cresciuto a Pralboino, l’uomo era padre di due gemelline e viveva con la moglie Simona, molto conosciuta in paese perché figlia di un medico di base, a Castelletto di Leno.

La sua salma si trova ora presso la camera mortuaria dell’ospedale Civile.