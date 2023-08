Incidente mortale in via Cristoforo Colombo, a Roma: un 19enne perde il controllo della moto e muore. Grave un’altra ragazza.

Perde il controllo della moto e muore: è la triste sorte toccata a un ragazzo di 19 anni, morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Cristoforo Colombo, a Roma. Una 18enne che si trovava insieme alla vittima è ricoverata in gravi condizioni in ospedale.

Incidente in via Cristoforo Colombo, perde il controllo della moto: morto a 19 anni

Ennesimo incidente stradale mortale su via Cristoforo Colombo, a Roma. Nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 agosto, un ragazzo di 19 anni che si trovava a bordo di uno scooter elettrico è improvvisamente uscito fuori strada. L’adolescente è tragicamente deceduto poco dopo aver raggiunto l’ospedale San Giovanni.

Insieme alla vittima, in sella al mezzo a due ruote, c’era anche una ragazza di 18 anni che è stata portata in codice rossoall’ospedale San Camillo.

A seguito del recente sinistro, via Cristoforo Colombo si riconferma una delle strade più pericolose della Capitale che continua a mietere vittime.

Soccorsi e forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente, si sono prontamente recati i sanitari del 118 e gli uomini della polizia locale di Roma. I paramedici hanno prestato soccorso ai due giovani e ne hanno disposto il trasferimento in ospedale. Se il 19enne è deceduto al San Giovanni, la 18enne è in gravi condizioni di salute. Al momento, non è noto se sia in pericolo di vita.

Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale giunti in via Cristoforo Colombo si sono occupati di effettuare tutti i rilievi necessari e stanno indagando al fine di determinare l’esatta dinamica della vicenda.