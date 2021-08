Incidente mortale a Isso, trattore sorpassato da un camion si ribalta: morto conducente di 70 anni

A Isso, un incidente mortale ha causato la morte di un uomo quando il trattore che guidava si è ribaltato dopo essere stato sorpassato da un camion.

Tragedia a Isso dove il trattore guidato da un uomo di 70 anni si è improvvisamente ribaltato mentre stava trasportando un rimorchio. L’incidente ha causato la morte del conducente del mezzo.

Incidente mortale a Isso, trattore sorpassato da un camion si ribalta: morto conducente

Nella giornata di giovedì 26 agosto, un drammatico incidente si è verificato a Isso, comune di circa 600 anime situato in provincia di Bergamo, in Lombardia, nel momento in cui un trattore si è ribaltato provocando la morte del conducente del veicolo.

Il conducente del mezzo, che al momento del sinistro era intento a trasportare un rimorchio, è stato identificato come un uomo di 70 anni, residente in provincia di Brescia.

Incidente mortale a Isso, trattore sorpassato da un camion si ribalta: la dinamica

Sulla base delle informazioni sinora trapelate, è emerso che il trattore stava viaggiando in tangenziale da est verso ovest, percorrendo quindi la variante alla statele 11. Il veicolo, inoltre, era munito di rimorchio, destinato al trasporto di un mezzo agricolo.

In considerazione delle prime ricostruzioni effettuate, pare che l’incidente si sia consumato quanto il trattore è stato superato da un camion, nonostante la presenza della linea tratteggiata dipinta sulla carreggiata. Durante il sorpasso, il camion avrebbe urtato il trattore, inducendone il ribaltamento.

Dopo essere stato urtato dal camion ed essersi ribaltato, quindi, il trattore ha impattato contro il guardrail, deformando la cabina di guida e portando alla morte sul colpo del conducente.

Incidente mortale a Isso, trattore sorpassato da un camion si ribalta: i soccorsi

In seguito alla segnalazione del sinistro, sul posto si è recato un elisoccorso che, tuttavia, non ha potuto salvare il 70enne di Brescia, rinvenuto già privo di vita.

Il luogo dell’incidente mortale, poi, è stato raggiunto anche dai carabinieri, che si sono occupati di effettuare tutti i rilievi necessari, e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e provveduto allo smaltimento dei veicoli che occupavano la sede stradale.