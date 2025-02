Incidente mortale sul lavoro a Genova: un operaio perde la vita

Un operaio di 36 anni schiacciato da un'elica in un cantiere navale, cresce l'allerta per la sicurezza

La tragedia di Genova

Un nuovo tragico incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Genova, dove un operaio di 36 anni, Lorenzo Bertanelli, ha perso la vita in un cantiere navale. L’incidente è avvenuto a molo Giano, un luogo già segnato da una tragedia nel 2013, quando il crollo della torre piloti portò alla morte di nove lavoratori. Questa volta, Bertanelli è stato schiacciato da un’elica di manovra di uno yacht, un evento che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dettagli dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Bertanelli stava lavorando insieme a un collega nel bacino 2 di Ente Bacini, impegnato in un’operazione di manutenzione. Dopo aver smontato il ‘thruster’, l’elica di manovra del peso di oltre due tonnellate, l’operazione ha preso una piega drammatica. L’elica ha perso l’equilibrio, colpendo Bertanelli e sfondando l’impalcatura su cui si trovava. Il collega, che ha assistito alla scena, ha descritto l’accaduto come un evento inaspettato e devastante.

Reazioni e richieste di sicurezza

La reazione dei sindacati è stata immediata e dura. Igor Magni, segretario generale della Camera del lavoro di Genova, ha sottolineato l’aumento degli infortuni mortali sul lavoro, con 26 incidenti registrati nel 2024, rispetto ai 22 dell’anno precedente. Le organizzazioni sindacali chiedono un intervento urgente per fermare questa “scia di sangue” e avviare un tavolo di discussione nazionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Anche il commissario straordinario Uil Liguria, Emanuele Ronzoni, ha chiesto un cambio di rotta, evidenziando la necessità di risorse per migliorare le condizioni di lavoro.

Altri incidenti in Italia

Non è solo Genova a fare i conti con la tragica realtà degli incidenti sul lavoro. Recentemente, a Pistoia, un tecnico è rimasto gravemente ferito a causa di un’esplosione in una cabina elettrica, mentre in provincia di Lecco un operaio è stato colpito da calcinacci durante i lavori in galleria. Questi eventi evidenziano un problema sistemico che richiede attenzione e interventi concreti per garantire la sicurezza dei lavoratori in tutti i settori.