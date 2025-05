Un tragico incidente stradale

Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Lomazzo, nel Comasco, quando uno scuolabus, con a bordo circa trenta bambini di sette anni, si è scontrato con un Tir. L’incidente è avvenuto sulla Pedemontana, una delle arterie principali della zona, e ha portato a un bilancio drammatico: una vittima e diversi feriti, tra cui due minori.

La notizia ha suscitato grande preoccupazione tra i genitori e i residenti, che si sono immediatamente mobilitati per offrire supporto alle famiglie coinvolte.

La vittima e i feriti

La vittima dell’incidente è una maestra di 54 anni, che si trovava sul sedile anteriore dello scuolabus, accanto all’autista. La sua perdita ha colpito profondamente la comunità scolastica, che la ricordava per il suo impegno e la sua dedizione verso i bambini. Oltre alla maestra, alcuni passeggeri dello scuolabus hanno riportato ferite, e tra questi ci sono due minori che sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’incidente e per garantire la sicurezza stradale nella zona.

Le conseguenze dell’incidente

Questo tragico evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei trasporti scolastici e sulla necessità di migliorare le infrastrutture stradali. Molti genitori hanno espresso preoccupazione riguardo alla sicurezza dei loro figli durante i tragitti verso la scuola. Le istituzioni sono chiamate a prendere misure immediate per garantire che incidenti simili non si ripetano in futuro. Inoltre, è fondamentale che venga prestata attenzione alla salute mentale dei bambini coinvolti, che potrebbero aver subito traumi a causa dell’incidente.