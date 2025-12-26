Incidente nel Foggiano, rientro dalla vigilia di Natale finisce in tragedia: 18enne muore, amici feriti

Tragedia nel Foggiano: un giovane muore e due coetanei rimangono feriti al rientro dalla vigilia di Natale. Le indagini sull'incidente sono in corso.

La tragedia sulle strade di San Ferdinando di Puglia, nel Foggiano, segna un Natale di dolore: un giovane di 18 anni ha perso la vita in un incidente, mentre due suoi coetanei sono rimasti feriti. Il cordoglio della comunità attraverso le parole del sindaco.

La tragedia ha scosso profondamente l’intera cittadina. Il sindaco Michele Lamacchia ha espresso il proprio dolore: “Siamo addolorati per quanto accaduto: la nostra comunità vive un Natale di sofferenza“. L’amministrazione comunale ha annunciato che, durante il prossimo consiglio, sarà osservato un minuto di silenzio in memoria del giovane, per onorare la sua vita e stringersi attorno alla famiglia in questo momento di grande lutto.

Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e le responsabilità che hanno portato a questa tragedia.

Come riportato da Foggia Today, la vittima, Giuseppe Di Stasi, aveva appena 18 anni.

Con lui viaggiavano due coetanei, una ragazza e un ragazzo, che sono rimasti feriti e sono stati ricoverati al Policlinico di Foggia; la giovane avrebbe riportato un trauma facciale, mentre il giovane compagno avrebbe subito politraumi toraco-addominali.

I tre, originari dello stesso comune, stavano facendo ritorno da Orta Nova, dove avevano trascorso la vigilia di Natale. Per cause ancora da accertare, l’automobile è uscita di strada. Nonostante l’immediato intervento del personale del 118, i tentativi di salvare Giuseppe sono risultati vani.