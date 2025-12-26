Piancavallo, scivola dalla seggiovia e precipita per dieci metri: 32enne in gravi condizioni

Gravissimo incidente a Piancavallo mercoledì 24 dicembre: un uomo di 32 anni è precipitato da circa dieci metri dalla seggiovia Tremol Uno, dopo che una rete di protezione sollevata dal vento si è impigliata nel suo scarpone. Le sue condizioni sono gravissime.

Piancavallo, scivola dalla seggiovia e precipita per dieci metri: indagini in corso

Come riportato dal TGR Friuli Venezia Giulia, a causa del vento, l’elisoccorso non sarebbe potuto intervenire immediatamente, e il 32enne è stato trasportato in ambulanza fino a un’area più sicura, da dove è stato poi recuperato e trasferito all’ospedale di Udine. Qui è stato sottoposto a un primo delicato intervento chirurgico, mentre un secondo intervento è previsto nelle prossime ore.

Le autorità, con il supporto del dipartimento prevenzione incidenti sul lavoro e dei Carabinieri, stanno indagando sulle cause dell’accaduto. Nel frattempo, la rete di protezione e il seggiolino coinvolti sono stati sequestrati e la società gestore degli impianti ha espresso vicinanza alla vittima, definendo l’incidente come frutto di una serie di tragiche circostanze.

Il grave incidente si è verificato a Piancavallo, in provincia di Pordenone, mercoledì 24 dicembre intorno alle 13. La vittima, un uomo di 32 anni residente a Mortara (Pavia) e impiegato in una baita-ristorante in quota, stava rientrando a valle sulla seggiovia Tremol Uno.

Durante il tragitto, una forte raffica di vento avrebbe sollevato la rete di protezione collocata sotto i primi metri dell’impianto. La rete si sarebbe impigliata nello scarpone dell’uomo, che è stato trascinato per alcuni metri e poi è scivolato sotto una barra di sicurezza, precipitando per circa dieci metri sul cemento di un pilone. La caduta avrebbe provocato fratture multiple e gravi traumi interni.