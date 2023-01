Nella tarda serata del 29 gennaio la nave “Oglasa”, un traghetto di collegamento, ha urtato violentemente contro un punto di ormeggio del molo 3-sud del porto di Portoferraio, comune dell’Isola d’Elba sotto la provincia di Livorno, Toscana.

Immediatamente sono state allertate le forze dell’ordine, e un’indagine è in questo momento in corso.

Incidente a Portoferraio, sale il numero dei feriti

Traumi e contusioni per 13 persone, tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Le prognosi vanno dai 7 ai 15 giorni. Una passeggera è caduta dalle scalette di accesso al ponte garage, procurandosi un ricovero e 25 giorni di prognosi. Queste sono le notizie che arrivano dall’ospedale di Portoferraio a seguito dell’incidente.

Incidente a Portoferraio, errore umano o guasto tecnico?

Non è ancora chiaro se l’urto è avvenuto a causa di un guasto tecnico o se per errore umano. Stamattina, però, gli ispettori dell’Ufficio Sicurezza della Navigazione della Capitaneria di porto di Portoferraio si sono recati sulla nave per cercare di capirne di più. Con loro anche un ingegnere Ente di classifica R.I.NA. A loro si sono aggiunti i militari della Guardia costiera, per assicurarsi che l’equipaggio abbia seguito alla lettera le norme e le indicazioni su cosa fare in caso di impatto, e dei sommozzatori, per appurare i danni subiti dall’imbarcazione, in particolare sulla chiglia.

La nave, nel frattempo, è stata sottoposta a fermo tecnico e lo rimarrà fino alla conclusione delle indagini. Sotto l’analisi degli esperti anche il funzionamento dei sistemi che consentono la manovra della nave presenti sul ponte di comando e in sala macchine.