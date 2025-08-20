Home > Cronaca > Incidente frontale nella notte sulla Siena-Firenze: 7 feriti, tra cui una fam...

Incidente frontale nella notte sulla Siena-Firenze: 7 feriti, tra cui una famiglia con bambini

Notte drammatica sulla superstrada Siena-Firenze: poco dopo le 22 del 19 agosto, un violento scontro frontale ha coinvolto due auto al km 50, nei pressi dello svincolo di San Casciano.

Sette persone, tra cui una famiglia con bambini, sono rimaste ferite, mentre il traffico sull’Autopalio è stato paralizzato.

Il bilancio dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, a bordo dei due veicoli c’erano sette persone, tra cui una famiglia di turisti con bambini. Tutti sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso di Torregalli e Ponte a Niccheri, con codici di gravità “gialli” (codice 2), ma fortunatamente nessuno risulta in pericolo di vita.

Interventi di emergenza e conseguenze sulla viabilità

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, che hanno estratto una persona rimasta incastrata nell’abitacolo. Quatto ambulanze del 118 hanno garantito i soccorsi, mentre la Polizia Stradale di Siena, Sicurverde e i pompieri hanno gestito l’emergenza.

Viabilità paralizzata: lunghe code in entrambi i sensi

L’incidente ha causato l’interruzione del traffico sull’Autopalio in entrambe le direzioni fino a tarda notte, con code significative da parte degli automobilisti.

Notte da “emergenza a catena”

Oltre all’incidente frontale, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in sequenza per altri due eventi critici: alle 22:50 per un ramo pericolante nei pressi dell’uscita Bargino, e alle 23:15 per un veicolo con motore surriscaldato bloccato nella coda.

 