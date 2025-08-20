Incidente frontale nella notte sulla Siena-Firenze: 7 feriti, tra cui una famiglia con bambini

Sette persone, tra cui una famiglia con bambini, sono rimaste ferite, mentre il traffico sull’Autopalio è stato paralizzato.

Il bilancio dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, a bordo dei due veicoli c’erano sette persone, tra cui una famiglia di turisti con bambini. Tutti sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso di Torregalli e Ponte a Niccheri, con codici di gravità “gialli” (codice 2), ma fortunatamente nessuno risulta in pericolo di vita.

Interventi di emergenza e conseguenze sulla viabilità

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, che hanno estratto una persona rimasta incastrata nell’abitacolo. Quatto ambulanze del 118 hanno garantito i soccorsi, mentre la Polizia Stradale di Siena, Sicurverde e i pompieri hanno gestito l’emergenza.

Viabilità paralizzata: lunghe code in entrambi i sensi

L’incidente ha causato l’interruzione del traffico sull’Autopalio in entrambe le direzioni fino a tarda notte, con code significative da parte degli automobilisti.

Notte da “emergenza a catena”

Oltre all’incidente frontale, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in sequenza per altri due eventi critici: alle 22:50 per un ramo pericolante nei pressi dell’uscita Bargino, e alle 23:15 per un veicolo con motore surriscaldato bloccato nella coda.