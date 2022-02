Un automobilista di 55 anni è morto a causa di un incidente stradale a Borgo Vercelli: si è scontrato frontalmente con un tir.

Tragedia a Borgo Vercelli, dove nella mattinata di lunedì 31 gennaio 2021 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 55 anni. La sua auto si è scontrata con un tir e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Borgo Vercelli

I fatti si sono verificati lungo la strada statale 11 Padana Superiore al km 77. Secondo quanto ricostruito, un’auto e un tir si sono scontrati frontalmente per cause ancora da accertare e quest’ultimo, in seguito all’impatto, è precipitato da un ponte finendo in un campo e urtando un trattore.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente della vettura.

Troppo gravi infatti le ferite riportate durante lo schianto, che si sono rese fatali e hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori. L’autotrasportatore è stato invece sbalzato fuori dalla cabina ma è riuscito a salvarsi seppur in gravi condizioni: stabilizzato sul posto, è stato portato in elicottero all’ospedale di Novara.

Incidente stradale a Borgo Vercelli: indagini in corso

Presenti sul posto anche i Vigili del fuoco di Vercelli, che hanno estratto dalla vettura il corpo dell’automobilista e messo in sicurezza la zona sopra e sotto il ponte, nonché Polizia e Carabinieri che hanno chiuso il tratto di tangenziale interessato e svolto i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.