Incidente stradale a Lomazzo: 18enne in ospedale

Incidente stradale a Lomazzo: 18enne trasportata in ospedale in codice giallo

Nella mattinata di oggi, 4 marzo, intorno alle 7:15 due auto si sono scontrate sulla provinciale 23, a Lomazzo, in provincia di Como. Sul posto sono subito accorsi i carabinieri e l’ambulanza. Una ragazza di 18 anni, coinvolta nel sinistro, è stata traportata presso il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo.

Questa mattina, intorno alle 7:15, due auto si sono scontrate sulla provinciale 23, a Lomazzo, in provincia di Como. Ad avere la peggio, in questo scontro, è stata una ragazza di 18 anni che si trovava a bordo di una delle due auto: la giovane è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Como.

Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente, sul posto sono subito invervenuti i carabinieri e l’ambulanza, che ha portato la giovane presso il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Como. Le forze dell’ordine sono al lavoro per capire come si sia potuto verificare il sinistro stradale.

