Un incidente mortale si è consumato all'alba di sabato 9 ottobre 2021 a Palermo, nei pressi del mercato ittico, la vittima è un motociclista di 45 anni

Un tragico incidente stradale si è consumato all’alba di sabato 9 ottobre 2021 tra le strade di Palermo, in particolare nella zona Cala, nei pressi del mercato ittico, nel sinistro ha perso la vita un giovane motociclista di 45 anni, che è stato travolto e ucciso da un pirata della strada.

Incidente stradale a Palermo: morto un motociclista di 45 anni

È Giovanni Pagliaro, 45 anni, la vittima dell’incidente avvenuto alle prime luci dell’alba di sabato 9 ottobre 2021. Il sinistro mortale si è verificato alla Cala, nota zona di Palermo, nei pressi del mercato ittico.

Pagliaro si trovava a bordo della suo moto, quando è stato travolto e ucciso da una Smart, il conducente dell’auto non si è però fermato a soccorrere il motociclista, che è morto poco dopo.

Incidente stradale a Palermo, morto un uomo di 45 anni: si costituisce il pirata della strada

Per alcune ore, in seguito all’incidente, che è avvenuto intorno alle ore 4.30 di sabato 9 ottobre 2021 a Palermo, è stata caccia aperta al pirata della strada che non ha prestato soccorso a Giovanni Pagliaro, lasciandolo sull’asfalto.

L’automobilista che era alla guida della Smart rimasta coinvolta nell’incidente, è un ragazzo di 20 anni, che si è costituito nella mattinata del 9 ottobre 2021, presso la caserma dei Carabinieri della Stazione Acqua dei Corsari.

Per il ventenne le accuse potrebbero essere quelle di omicidio colposo, fuga e omissione di soccorso.

Incidente stradale a Palermo, morto un 45enne: l’intervento dei soccorritori

Sul luogo della tragedia, in seguito all’incidente, sono prontamente intervenuti gli operatori del 118, che purtroppo però non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Giovanni Pagliaro, il motociclista 45enne rimasto coinvolto nell’incidente stradale.

I soccorritori sono intervenuti sul posto a seguito di una chiamata per il soccorso di un ferito durante un aggressione, ma giunti nei pressi del mercato ittico, si sono trovati davanti il corpo inerme e lasciato sull’asfalto di Giovanni Pagliaro.

L’uomo di 45 anni, originario di Ficarazzi, era sposato e padre di due bambini, nella vita si occupava di rivendita di prodotti ittici, presumibilmente si era recato al mercato ittico e stava per tornare a casa, ma purtroppo è rimasto vittima di una tragedia immane che lascia tutti senza parole.