Un ragazzo di 19 anni è morto e due amiche di 14 e 15 anni sono rimaste ferite in un incidente stradale a Signa: la loro macchina è finita contro un albero.

Tragedia a Signa, comune in provincia di Firenze, dove nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 giugno 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un ragazzo di 19 anni. Scontratosi con la sua auto contro un albero, per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Signa

I fatti si sono verificati poco pima della mezzanotte in via Cavalcanti, la strada che dalla principale via Roma porta verso la campagna. Secondo quanto ricostruito, il giovane si era recato con due amiche di 14 e 15 anni ad una festa per festeggiare la fine della scuola quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura ed è finito contro un albero.

Uno schianto violento che ha praticamente distrutto il mezzo e che si è rivelato fatale per lui. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno infatti potuto far altro che constatare il suo decesso: troppo gravi le ferite riportate durante l’impatto, che hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori e si sono rivelate fatali. Ferite anche le due ragazze che erano a bordo con lui, trasportate subito in ospedale e sottoposte ad alcune operazioni nella notte.

Per il momento la loro prognosi resta riservata.

Incidente stradale a Signa: indagini in corso

Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. A loro spetterà accertare come mai il giovane sia finito fuori strada con l’auto.