Incidente stradale a Silea, esce di strada e si schianta contro un muretto: morto un 39enne

Un uomo di 39 anni è morto a causa di un incidente stradale a Silea: andato fuori strada, è finito contro un muretto con la sua auto.

Tragedia a Silea, comune in provincia di Treviso, dove nella tarda serata di venerdì 8 aprile 2022 si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita un uomo di 39 anni. La sua auto è finita fuori strada e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Silea

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 22:50 tra le frazioni di Sant’Elena e Cendon. Secondo quanto ricostruito, Silvio Bernardi (questo il nome della vittima) stava viaggiando a bordo della sua Audi quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, è finito nel fosso andando a schiantarsi contro un ponticello di cemento all’altezza del colorificio Cadi. Un impatto violentissimo che ha distrutto l’auto e causato la sua morte sul colpo.

I sanitari del 118, giunti sul posto dopo l’allarme, non hanno infatti potuto far altro che constatare il suo decesso. Estratto dai Vigili del Fuoco dalle lamiere, il suo cuore non batteva già più al loro arrivo ed è stato vano ogni tentativo di rianimazione.

Incidente stradale a Silea: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia stradale di Vittorio Veneto, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Per consentire i soccorsi e gli accertamenti, la strada è rimasta chiusa al traffico per diverso tempo.