Incidente stradale a Tredozio, scooter contro trattore: morto un ragazzo di 16 anni

Un ragazzo di 16 anni è morto a causa di un incidente stradale a 2 km da Tredozio: il suo scooter si è scontrato con un trattore che lo precedeva.

Tragedia nei pressi di Tredozio, comune in provincia di Forlì, dove nella giornata di venerdì 15 aprile 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un ragazzo di 16 anni. La sua moto si è schiantata contro un furgone e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Tredozio

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 15:30 lungo la strada provinciale di Tramazzo, sull’appennino romagnolo. Secondo quanto ricostruito, il giovane stava viaggiando a bordo del suo scooter quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, ha urtato un trattore che lo precedeva. Sbalzato dalla moto, si è procurato ferite rivelatesi fatali. I sanitari del 118, giunti sul posto con l’elisoccorso, non hanno infatti potuto fare nulla se non constatare il suo decesso.

La vittima è stata identificata in Lorenzo Dotti.

La notizia del dramma ha sconvolto tutta la comunità, che ha deciso all’unanimità di annullare la Sagra e il Palio dell’Uovo in programma per Pasqua e Pasquetta.

Incidente stradale a Tredozio: il commento del sindaco

Queste le parole del sindaco Simona Vietina: “Come tutti gli abitanti, anch’io sono sconvolta da questa terribile notizia e sotto shock. Con una tragedia così grande, come potremmo fare festa? Giusto annullare tutto, perché la popolazione intera si stringa attorno alla famiglia, ai parenti e agli amici colpiti da questa incredibile tragedia“.