Incidente stradale a Zambana, auto contro camion: morta Giorgia Sartori a 49 anni

Terrificante incidente stradale a Zambana. Una vettura si scontra con un camion che viaggiava in direzione opposta: Giorgia è morta sul colpo

Terribile incidente stradale a Zambana, nei pressi di Trento. Un camion guidato da un uomo si è scontrato con un’auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta.

Incidente stradale a Zambana: morta una donna di 49 anni

Lo scontro è stato violentissimo. Nulla da fare per Giorgia Sartori, di Molveno, 49enne alla guida di un Opel Meriva che si è scontrata contro un camion, in Rotaliana.

Secondo le prime informazioni la donna sarebbe morta sul colpo, mentre l’uomo alla guida del mezzo pesante si troverebbe in ospedale. Al momento non si conoscono le sue precise condizioni di salute.

Incidente stradale a Zambana: la dinamica dell’incidente

Non è ancora stata chiarita l’esatta dinamica dell’incidente, forse simile a quello avvenuto a Cavaglietto, fatale per una ragazza di quindici anni. Dalle prime ricostruzioni sembra che la donna stesse percorrendo il rettilineo a monte della rotatoria di Zambana-Zambana vecchia, in direzione Trento, quando c’è stato il fatale scontro con il camion che arrivava dalla direzione opposta.

I primi soccorritori arrivati sul luogo dello schianto si sono trovati di fronte a una scena terribile. L’auto era totlamente distrutta con diverse sue componenti sparse sulla strada.

Incidente stradale a Zambana: l’arrivo dei soccorsi

Per Giorgia non c’era già più nulla da fare quando il personale medico di Trentino Emergenza è arrivato sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e i volonatari di Zambana. La Polizia locale, sta lavorando alacremente per stabilire le cause precise dello scontro.