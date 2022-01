Incidente stradale in Tangenziale Ovest a Milano, auto contro guard-rail: un morto

Un uomo di 55 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la Tangenziale Ovest di Milano: l sua auto si è schiantata contro il guard-rail.

Tragedia lungo la Tangenziale Ovest di Milano, dove nella mattinata di mercoledì 5 gennaio 2021 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 55 anni. Inutile per lui ogni tentativo di rianimazione da parte dei soccorritori.

Incidente stradale Tangenziale Ovest di Milano

I fatti si sono verificati poco prima delle 6 tra Baggio e Cusago. Secondo quanto ricostruito, la vittima stava viaggiando a bordo della sua auto in direzione Nord quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guard-rail. I passanti che hanno assistito allo scontro hanno lanciato l’allarme ai sanitari del 118 che, giunti sul posto con un’ambulanza e un’automedica, hanno cercato in tutti i modi di rianimare l’uomo.

I loro tentativi si sono però rivelati vani perché le ferite riportate durante l’impatto si sono rivelate fatali e non hanno lasciato scampo al 55enne, per il quale non c’è stato altro da fare se non constatare il decesso sul posto.

Incidente stradale Tangenziale Ovest di Milano: indagini in corso

Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco, il personale dell’Ats Assago e gli agenti della Polstrada di Novate che hanno isolato l’area del sinistro ed effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

A loro spetterà determinare le cause che hanno portato l’uomo fuori strada.