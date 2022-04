Incidente sul lavoro a Mariano Comense, morta postina di 29 anni  

Tragedia a Mariano Comense, è morta Ambra, la postina di 29 anni che stava percorrendo la rotonda all’incrocio tra le vie San Francesco e Nazario Sauro

Tragico incidente sul lavoro a Mariano Comense, è morta una postina di soli 29 anni: i media spiegano che Ambra, la giovane dipendente di Poste Italiane, è stata centrata da un’auto mentre manovrava presso una rotonda nella cittadina in provincia di Como.

Il sinistro è avvenuto nella giornata di giovedì 29 aprile e la povera 29enne è spirata intorno alle 10 del mattino del 29 dopo un veloce trasporto in ospedale e 24 ore di lotta fra la vita e la morte.

Mariano Comense, morta postina di 29 anni

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto nel Comasco le cui dinamiche sono comunque al vaglio delle forze dell’ordine intervenute la giovane si è scontrata con un’auto mentre era in sella a uno scooter di Poste Italiane.

Ambra era intenta a smistare la corrispondenza e stava percorrendo la rotonda all’incrocio tra le vie San Francesco e Nazario Sauro.

La povera Ambra abitava a Cantù

La vittima dell’ennesimo sinistro sul lavoro in Italia, classe 1993 e residente a Cantù, è stata trasportata con l’elisoccorso partito da Milano all’ospedale San Gerardo di Monza. Lì è stata immediatamente presa in carico dal reparto di Neurorianimazione. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno questa mattina: Ambra non ce l’ha fatta e purtroppo è deceduta intorno alle 10.

Quella della giovane postina è un’altra tragedia sul lavoro a cui bisognerà dare un perché.