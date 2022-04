Como, drammatico incidente sulla via Napoleona: muore motociclista 36enne

Un motociclista di 36 anni ha perso la vita a Como a seguito di uno scontro mortale. Il sinistro è avvenuto intorno alle 16.20 del 25 aprile.

A Como sulla via Napoleona è avvenuto intorno alle 16.20 di lunedì 25 aprile un incidente che è costato la vita ad un motociclista di 36 anni di Lazzate. Stando a quanto si apprende l’uomo è morto a seguito di uno scontro nel quale sono stati coinvolti tre veicoli.

I rilievi degli agenti sono ancora in corso.

Como, incidente stradale avvenuto sulla via Napoleona: morto un 37enne

A fornire prime informazioni sull’incidente è stata la testata locale CiaoComo che ha riferito la fonte di un testimone oculare. Il centauro che stava proseguendo sulla via Napoleona in salita sarebbe finito sulla corsia opposta. Da lì avrebbe urtato dapprima due auto finendo poi sul tetto di una terza vettura. Il violento impatto non ha lasciato all’uomo alcuno scampo.

Diversi i disagi alla circolazione

Nel frattempo sono stati diversi i disagi alla circolazione. Al fine di agevolare le operazioni di soccorso la strada di via Napoleona è stata chiusa in salita. La Polizia municipale ha istituito il senso obbligatorio sulla parallela della via per chi deve uscire dalla città. Giunti sul posto anche i vigili del Fuoco.