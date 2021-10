Incidente sul lavoro a Nerviano, operaio folgorato in una cabina dell’Enel: è grave

Un incidente sul lavoro dietro a un altro a Nerviano: due operai sono rimasti gravemente feriti.

Nuovo incidente sul lavoro a Nerviano, comune che si trova in provincia di Milano, dove nel pomeriggio di venerdì 15 ottobre 2021 un operaio è rimasto folgorato.

Incidente sul lavoro a Nerviano, cosa è accaduto

L’uomo di 66 anni sarebbe ricoverato in gravi condizioni a Legnano.

Inizialmente i vigili del fuoco avevano parlato della sua morte, poi però la rettifica: questo è quanto riportato da Sky TG 24. I sanitari sono giunti sul posto per verificare lo stato di salute dell’uomo: presenti anche le forze dell’ordine per la ricostruzione della dinamica.

Incidente sul lavoro a Nerviano, altri dettagli

Secondo quanto riportato da Sky TG24, l’uomo stava lavorando per sistemare qualche filo della corrente, ma improvvisamente sarebbe rimasto folgorato.

L’operaio è rimasto gravemente ferito mentre era impegnato in una cabina Enel dell’azienda Md Plast, in via 9 novembre.

Incidente sul lavoro a Nerviano, secondo caso in poco tempo

Non si tratta dell’unico episodio di giornata visto che nella stessa città un altro operaio è stato ricoverato in gravi condizioni dopo la caduta dal tetto di un capannone: il 44enne avrebbe riportato ferite gravi. Immediato il ricovero in ospedale in codice rosso.

In entrambi i casi si sta cercando di chiarire la dinamica degli incidenti. In corso le verifiche per chiarire se sul posto di lavoro vi fossero le normali condizioni di sicurezza.