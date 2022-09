Incidente sul lavoro a Taranto, crolla il solaio di una palazzina: morto un operaio

Soccorritori ancora all'opera per verificare che non vi siano altre vittime, incidente sul lavoro a Taranto, crolla il solaio: morto un operaio

Un terribile incidente sul lavoro si verifica a Taranto, crolla il solaio di una palazzina ed è morto un operaio. I lavoratori che in quel momento erano all’opera in basso sono stati travolti dai calcinacci, uno di essi è deceduto e c’è un altro operaio ferito.

La palazzina in strutturazione teatro dell’incidente si trova a Lizzano, nel Tarantino e il sinistro mortale è avvenuto questa mattina in una struttura di via Ariosto 5 poco dopo mezzogiorno. I testimoni hanno raccontato di aver sentito un vero boato.

Incidente sul lavoro, morto un operaio

A cagionare il sinistro era stato il crollo del solaio al quale stavano lavorando gli operai in quel momento. Un lavoratore è stato estratto ancora vivo dai soccorritori dalle macerie.

L’uomo è stato immediatamente portato in ospedale in condizioni gravi. Purtroppo, spiegano i media, per il secondo operaio non c’è stato niente da fare ed i vigili del fuoco arrivati a razzo sul posto lo hanno estratto già morto.

Carabinieri, soccorritori e 115 sul posto

Sul posto anche i carabinieri e il personale del 118. I media informano che sono in corso ancora ricerche e verifiche in ordine ad altre eventuali vittime.

Il ferito si trova presso il Santissima Annunziata, l’ospedale di Taranto. La magistratura sta indagando per accertare eventuali responsabilità.