Ancora un nome si aggiunge alla già lunga lista di persone che hanno perso la vita in un incidente sul lavoro: la vittima, stavolta, è un operaio di 58 anni che è morto a Torino dopo essere rimasto schiacciato dal motore dell’auto che stava riparando. Le forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta.

Operaio 58enne morto schiacciato dal motore dell’auto che stava riparando

Ennesimo incidente sul lavoro. Nella mattinata di mercoledì 12 luglio, un operaio di 58 anni è morto mentre stava lavorando sotto il cofano di un’auto. Il motore della vettura si è improvvisamente staccato e gli è crollato addosso senza lasciargli scampo. Questa sarebbe la prima ricostruzione della tragedia che si è consumata in un’officina di via Lessona, a Torino.

La vittima, identificata come Angelo Devito, è deceduta sul colpo. Sul sinistro mortale, stanno indagando i carabinieri e gli ispettori dello Spresal.

Incidente sul lavoro a Torino

In seguito all’incidente, i colleghi della vittima allertato i sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimare Devito. L’operaio è stato infine dichiarato deceduto sul posto.

Le forze dell’ordine stanno indagando al dine di determinare con esattezza la dinamica dell’accaduto, ancora poco chiara. Le prime segnalazioni giunte al 118 per richiedere soccorso facevano riferimento a un possibile malore. Le ferite rinvenute sul corpo del 58enne, sposato e padre di due figli, sono subito apparse incompatibile con una morte per cause naturali. Gli inquirenti stanno verificando la posizione lavorativa di Devito e, al termine del sopralluogo, hanno posto l’officina sotto sequestro.