Operaio di 20 anni morto schiacciato da un macchinario: si indaga per fare chiarezza nel Napoletano.

Ennesimo incidente sul lavoro, questa volta a Frattamaggiore, comune in provincia di Napoli, dove un operaio di appena 20 anni ha perso la vita.

Operaio 20enne morto sul lavoro a Frattamaggiore

Nella mattinata di oggi, mercoledì 19 luglio, un operaio classe 2003, di appena 20 anni, ha perso la vita sul posto di lavoro per via di un incidente. La tragedia è avvenuta nel comune di Frattamaggiore, in provincia di Napoli.

I carabinieri sono stati avvisati subito dopo il fatto, e si sono precipitati sul luogo dell’incidente: si tratta di una sede della ditta “Delifood“, in via Sossio Russo 54 a Frattamaggiore.

Le indagini delle forze dell’ordine e le cause della morte dell’operaio

Secondo quanto riportato, il giovane operaio sarebbe morto perché rimasto incastrato all’interno di un macchinario utilizzato per la macina delle spezie. Sarebbe deceduto sul colpo, senza lasciare spazio a qualsiasi tentativo di soccorso dei colleghi.

Per fare luce sulla vicenda, è stata dichiarata un’indagine congiunta, coordinata dal pm di turno della Procura di Napoli Nord, con i militari dell’Arma dei Carabinieri, che a loro volta collaboreranno anche con il personale dell’Asl Napoli 2 Nord.