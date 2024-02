Il tragico incidente è avvenuto sull'autostrada A1 in direzione Napoli

Le vittime sono due operai che stavano facendo ritorno a casa da Afragola, dove ha sede l’azienda per cui lavoravano.

Tragico incidente sull’A1

Secondo le prime ricostruzioni la macchina su cui si trovavano stava viaggiando in direzione Napoli, quando è stata coinvolta nello schianto tra due camion, tra Cassino e Caianello. I due tir, un furgone per trasporto merci e uno per trasporto passeggeri si sono urtati e ribaltati sulla carreggiata. Le dinamiche del sinistro sono ancora da accertare.

Il bilancio delle vittime

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno tempestivamente estratto i corpi dalle lamiere. Nonostante tutti i tentativi dei soccorsi, per i due operai non c’è stato nulla da fare. Il tratto dell’autostrada a Sud di Cassino è stato chiuso al traffico, provocando notevoli rallentamenti e disagi alla circolazione.

Il cordoglio dei familiari

Una delle vittime, Carmine Romano operaio di 36 anni, è stato ricordato con numerosi messaggi sui social. La comunità si è stretta intorno alla famiglia, condividendo il dolore per la perdita. “Il destino sa essere davvero tanto duro e crudele. Riposa in pace Carmine Romano. Mi stringo al dolore della cara mamma, Lucia Castaldo, del fratello Giacomo, della compagna, degli zii e dei parenti tutti” uno dei post con cui gli amici gli hanno dato l’ultimo saluto.