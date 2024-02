Incidente sulla A4 all'uscita di Arluno: chiusa autostrada in direzione Milano

Vigili del fuoco sull'autostrada per un incidente sull' A4 Torino-Milano, uscita Arluno

Autostrada chiusa lungo la A4 all’altezza di Arluno, a causa di un incidente: un mezzo pesante, carico di cemento si è scontrato con un’auto.

Incidente Arluno, cos’è successo?

Intorno alle 7.10 di oggi, 5 febbraio, una macchina si è ribaltata dopo essere stata colpita da un camion con una cisterna di cemento.

Incidente Arluno: i soccorsi e lo stato di salute dei conducenti

Gli operatori della centrale operativa del 112 ha inviato sul posto 2 ambulanze della Croce Bianca di Sedriano e una automedica. Il conducente del camion e quello dell’auto sono stati assistiti sul posto dai soccorritori e per entrambi si parla soltanto di ferite lievi.

Il conducente del camion, un 54enne, è stato soccorso e portato in ospedale a Legnano, i medici stanno procedendo nella valutazione dei traumi subiti, ma l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Anche l’automobilista, nonostante il forte impatto e lo schiacciamento della sua vettura, causato dalla dinamica dell’incidente, ha ricevuto solo un codice giallo.

L’incidente ad Arluno e il traffico

Chiusa al traffico la A4 in direzione Milano da parte della Polstrada per consentire ai vigili del fuoco, del comando provinciale di Milano, la rimozione del mezzo pesante. Le operazioni di sicurezza delle carreggiate dell’autostrada sono affidate alla Polstrada.