Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nel corso della mattinata di ieri nella tangenziale sud di Vercelli, dove un camion e un’automobile si sono scontrati frontalmente, coinvolto anche un terzo veicolo.

Incidente in tangenziale: un morto e un ferito

Il gravissimo sinistro si è verificato intorno alle ore 8:50 della mattinata di ieri di fronte al parco commerciale Carrefour, all’altezza del distributore Tamoil a Vercelli. Per cause ancora da accertare un’automobile e un tir si sono scontrati frontalmente. Ad avere la peggio sono stati marito e moglie a bordo dell’auto, una Skoda: l’uomo è morto sul colpo, mentre la donna è rimasta gravemente ferita. Nel medesimo veicolo viaggiava anche un cane che, dopo lo scontro, è riuscito a districarsi fra le lamiere per fuggire.

Incidente in tangenziale: i soccorsi

Sul posto sono arrivati velocemente i medici del 118 che, però, non hanno potuto fare niente per salvare l’anziano alla guida della Skoda: i sanitari lo hanno dichiarato morto dopo il controllo. La moglie è stata, invece, traportata con codice rosso all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli. Non sono note le condizioni di salute degli altri soggetti coinvolti nel sinistro.