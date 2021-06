Un ragazzo di 16 anni è morto a causa di un incidente in provincia di Teramo: un'auto lo ha investito mentre stava spingendo a piedi la sua moto.

Tragedia a Corropoli, comune in provincia di Teramo, dove nella tarda serata di domenica 13 giugno 2021 si è verificato un incidente stradale tra auto e moto in cui ha perso la vita un ragazzo di 16 anni. Il giovane è stato investito da un automobilista poi risultato positivo all’alcol test.

Incidente tra auto e moto a Teramo

L’evento ha avuto luogo in via San Donato. Secondo le prime ricostruzioni Daniele, questo il nome della vittima, stava camminando a piedi sul ciglio della carreggiata trasportando a mano il suo motorino, forse perché rimasto senza carburante o perché si era guastato durante il viaggio. All’improvviso, con dinamiche ancora da accertare, è sopraggiunta una vettura che lo ha investito in pieno e fatto sbalzare violentemente a diversi metri di distanza fuori dalla parte asfaltata.

Il conducente dell’auto, un ragazzo di 24 anni, si è subito fermato a prestare soccorso allertando i sanitari del 118. Giunti sul posto, costoro non hanno però potuto fare nulla se non constatare il decesso del minorenne. Troppo gravi infatti le ferite riportate drante l’impatto col suolo che si sono rivelate fatali e hanno reso vano ogni tentativo di rianimazione.

Incidente tra auto e moto a Teramo: conducente positivo all’alcol test

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della Stazione di Corropoli che, come da prassi per incidenti stradali gravi, hanno sottoposto l’automobilista ad alcol test. Costui è risultato positivo anche se, come spiegato dai militari dell’Arma, nel limite della fascia amministrativa. Per lui è quindi scattato il ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo, oltre alla denuncia a piede libero per il reato di omicidio stradale.

La salma del giovane è stata trasferita all’obitorio dell’Ospedale Civile di Sant’Omero per l’ispezione cadaverica esterna da parte del medio legale prevista nellamattinata di lunedì 14 giugno.

Incidente tra auto e moto a Teramo: indagini in corso

Intanto sono in corso le indagini delle forze dell’ordine che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto che non ha coinvolto altri pedoni o veicoli. Da chiarire perchè il conducente dell’auto non abbia notato Daniele o non sia riuscito a frenare in tempo, se per scarsa illuminazione, distrazione o impossibilità.