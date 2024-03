Un incidente tra un’automobile e un furgone si è verificata nella mattinata di lunedì 4 marzo 2024 tra Putignano e Gioia del Colle. Nello schianto sono rimaste ferite cinque persone.

Incidente tra Putignano e Gioia del Colle, scontro tra auto e furgone: cinque feriti

Nella mattinata di oggi, lunedì 4 marzo 2024, poco prima delle 7, si è verificato un incidente tra un’automobile e un furgone. Lo scontro frontale è avvenuto sulla provinciale 106 Gioia del Colle-Putignano, all’altezza del bivio per Acquaviva delle Fonti. Secondo quanto riportato dalle prime notizie emerse, il bilancio dell’incidente stradale è di cinque persone ferite. Quattro di loro sono state trasportate in ospedale in codice rosso, uno in codice giallo.

Incidente tra auto e furgone: strada chiusa

Nell’incidente sono rimasti coinvolti due mezzi: un’automobile su cui viaggiavano due militari dell’Esercito in servizio ad Altamura e un furgoncino con a bordo tre persone. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, gli agenti della polizia locale, i carabinieri e il personale del 118. La strada è stata chiusa al traffico per diversi chilometri.