Incidenti sul lavoro a Pontecagnano e Camerota: morto imprenditore agricolo e ferito 29enne

Due incidenti sul lavoro si sono verificati a Pontecagnano Faiano e a Camerota. Nel primo ha perso la vita un imprenditore agricolo, mentre nel secondo è rimasto ferito un 29enne.

Incidenti sul lavoro: morto imprenditore agricolo a Pontecagnano

Nella serata di ieri, lunedì 3 aprile 2023, un imprenditore agricolo di Bellizzi è morto mentre era alla guida di un trattore. Era a Pontecagnano Faiano e stava arando un campo di proprietà della sorella, quando sarebbe andato a sbattere con la testa contro l’inferriata di un impianto serricolo, perdendo la vita. La salma dell’uomo è stata portata all’obitorio del Ruggi, mentre il trattore e la serra sono stati posti sotto sequestro.

Incidenti sul lavoro: ferito un 29enne a Camerota

Questa mattina, martedì 4 aprile 2023, un 29enne è rimasto ferito a Lentiscosa di Camerota. Il giovane si è ribaltato con un trattore a bordo del quale stava eseguendo dei lavori in campagna. Lui stesso è riuscito ad allertare i soccorsi ed è stato necessario il trasferimento in eliambulanza in ospedale a Vallo della Lucania. Il 29enne avrebbe riportato ferite gravi su diverse parti del corpo. Per il ragazzo serve sangue del gruppo 0 negativo, chiunque voglia donare può rivolgersi all’ospedale di Vallo della Lucania.