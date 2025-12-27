Incontro Storico tra Zelensky e Trump: Nuove Prospettive per la Pace in Ucraina

Zelensky e Trump si incontrano per discutere nuove opportunità di pace tra Ucraina e Russia.

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha annunciato un incontro con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, previsto per questo fine settimana in Florida. L’incontro, fissato per domenica presso il resort Mar-a-Lago, si propone di affrontare le attuali dinamiche del conflitto con la Russia e di discutere un nuovo piano di pace.

Questa riunione si colloca in un momento cruciale, caratterizzato da un rinnovato impegno diplomatico per porre fine alla guerra. In tale contesto, è emerso un quadro di pace di 28 punti redatto dagli Stati Uniti, sebbene critici abbiano evidenziato che tale proposta sembrerebbe avvantaggiare la Russia. Recentemente, il piano è stato rivisto e ora consta di 20 punti, con l’obiettivo di trovare un accordo più equilibrato.

Dettagli dell’incontro e piano di pace

Durante una conferenza stampa, Zelensky ha dichiarato che l’obiettivo dell’incontro è quello di raffinare ulteriormente il piano di pace, ritenuto già “pronto al 90%”. Il presidente ucraino ha incontrato giovedì scorso l’inviato speciale della Casa Bianca, Steve Witkoff, e il genero di Trump, Jared Kushner, per discutere le modifiche al piano. I diplomatici sono attivamente impegnati in questo processo, lavorando incessantemente per elaborare una proposta che sia sia realistica che affidabile.

Elementi chiave del piano di pace

Zelensky ha delineato alcuni aspetti cruciali del piano rivisitato, che prevede la possibilità di congelare la linea del fronte attuale e di eliminare la necessità per l’Ucraina di rinunciare formalmente alla sua aspirazione di entrare nella NATO. Sebbene alcune disposizioni possano non risultare favorevoli all’Ucraina, il presidente ha sottolineato che i negoziatori sono riusciti a rimuovere richieste per un ritiro immediato delle forze ucraine dalla regione del Donetsk o per il riconoscimento formale del controllo russo su territori occupati.

La posizione della Russia e le reazioni

Pur mostrando una certa disponibilità a fare concessioni per raggiungere un accordo, il presidente russo Vladimir Putin ha mantenuto posizioni ferme riguardo alle sue richieste, inclusa la piena sovranità sulla regione del Donbas. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che Putin ha ricevuto aggiornamenti dal suo inviato economico, Kirill Dmitriev, sui recenti colloqui con funzionari statunitensi, suggerendo una volontà di continuare le discussioni.

Il vice ministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov, ha espresso scetticismo sulle attuali possibilità di pace, affermando che il progresso finale dipenderà dalla volontà politica delle parti coinvolte. Ha evidenziato come Kiev e i suoi sostenitori, in particolare nell’Unione Europea, stiano tentando di ostacolare gli sforzi per un accordo.

La situazione attuale e le prospettive future

Nonostante i segnali di apertura, il clima rimane teso. Ryabkov ha affermato che il rischio di un conflitto nucleare non è stato ancora completamente eliminato e ha sottolineato che la Russia continua a inviare messaggi agli Stati Uniti per indicare la sua disponibilità a negoziare seriamente. La situazione sul campo di battaglia resta complessa, con le forze russe che continuano a lanciare attacchi su infrastrutture ucraine.

L’incontro tra Zelensky e Trump potrebbe rappresentare un importante passo avanti nel tentativo di trovare una soluzione pacifica al conflitto. Tuttavia, le divergenze tra le richieste ucraine e russe rimangono significative, rendendo il percorso verso la pace ancora incerto.