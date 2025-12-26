Le negoziazioni tra Zelensky e Trump si stanno intensificando, tuttavia ci sono notevoli ostacoli da affrontare.

Il recente incontro tra il presidente americano Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rappresenta un momento cruciale per il futuro della guerra in Ucraina. In discussione vi è un piano di pace articolato in 20 punti, che evidenzia le posizioni complesse e le sfide che entrambi i leader devono affrontare. Trump ha affermato che Zelensky non avrà accesso a risorse significative fino all’approvazione del piano proposto, generando tensioni e incertezze nella situazione attuale.

Il piano di pace di Zelensky

Il presidente ucraino ha recentemente rivelato l’esistenza di un piano articolato in 20 punti, finalizzato a stabilire un accordo di pace e a garantire la sovranità dell’Ucraina. Questo piano include un accordo di non aggressione tra Ucraina e Russia, fondato sul rispetto della linea di contatto esistente e delle garanzie di sicurezza. Tuttavia, i dettagli specifici rimangono vaghi, generando incertezze sull’attuazione e sulle modalità per raggiungere un accordo duraturo.

Le dichiarazioni di Mosca

Rodion Miroshnik, ambasciatore russo per i crimini del regime di Kiev, ha espresso scetticismo sulla possibilità che l’Ucraina possa sostenere un esercito di 800.000 soldati, come previsto nel piano di Zelensky. Secondo Miroshnik, un esercito di tale grandezza richiederebbe risorse che l’Ucraina non è in grado di fornire, suggerendo che tale forza militare sarebbe mantenuta da aiuti esterni. Questa situazione solleva interrogativi sul significato della sovranità in un contesto in cui l’Ucraina potrebbe dipendere da forze esterne per la propria sicurezza.

Le reazioni a Kiev

Zelensky ha cercato di mostrare un’immagine di apertura, affermando di essere disposto a lanciare un referendum popolare sul piano di pace proposto da Trump. Tuttavia, ha posto delle condizioni, tra cui una tregua di almeno sessanta giorni da parte della Russia. Questa iniziativa è considerata un tentativo di coinvolgere il popolo ucraino nel processo decisionale e garantire che eventuali concessioni territoriali siano approvate dalla popolazione.

Le sfide in corso

Nonostante il desiderio di raggiungere un accordo, permangono diverse difficoltà. Mosca ha accusato Kiev di tentare di sabotare i negoziati, mentre il vice ministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov, ha dichiarato che l’efficacia del processo di pace dipende dalla volontà politica di entrambe le parti. Senza affrontare le cause profonde della crisi, come sottolineato da Ryabkov, sarà impossibile giungere a un accordo definitivo.

La situazione attuale delle trattative di pace

Le trattative di pace tra Ucraina e Russia si trovano a un bivio. Il piano di Zelensky e le sue condizioni potrebbero rappresentare un’opportunità per un dialogo costruttivo, ma gli ostacoli rimangono significativi. La posizione di Trump e le dichiarazioni di Mosca indicano che le strade da percorrere sono ancora lunghe e tortuose. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere se le parti riusciranno a superare le divisioni attuali e a trovare una soluzione durevole per la pace.