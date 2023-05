Incoronazione di re Carlo III: i gioielli previsti per la cerimonia

Dato che stavolta salire sul trono toccherà ad un sovrano, qualcosa sarà diversa: per l’incoronazione di re Carlo III ci sono precisi i gioielli previsti per la cerimonia. Per la cerimonia di domani il protocollo prevede che ve ne siano di molto particolari. Tutto è pronto e domani, 6 maggio 2023 alle 10.20. le 11.20 ora italiana, ci sarà l’incoronazione di Carlo e Camilla.

Il re e la regina partiranno per l’Abbazia di Westminster a bordo della Diamond Jubilee State Carriage di Elisabetta II. Si tratta di un veicolo più moderno e confortevole della carrozza storica. Ma le differenze non si fermeranno al tiro a sei e partiranno con l’abbigliamento: il re indosserà un abito di lino bianco chiamato “colobium sindonis”, un mantello dorato chiamato supertunica e la cintura dell’incoronazione intorno alla vita. Carlo III sarà santificato alla sua unzione ed a quel punto arriveranno le insegne dell’incoronazione, in primis la preziosa corona. Attenzione poi: le insegne presentate sono gli speroni d’oro e la spada ingioiellata.

La spada, l’anello, il globo e lo scettro

Essa andrà posta nella mano destra del re, quindi agganciata alla sua cintura e infine sganciata. Poi gli armilli, quelli che sono conosciuti come i “braccialetti della sincerità e della saggezza”. A monarca toccherà poi il globo del sovrano, posto dall’arcivescovo di Canterbury nella mano destra del re e poi riposto sull’altare. Idem per “l’anello nuziale d’Inghilterra”. Alla fine verrà posto in mano a Carlo lo scettro con croce e asta con colomba, utilizzato ad ogni incoronazione da quella di Carlo II nel 1661.