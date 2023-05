Incoronazione Re Carlo III, Kate Middleton omaggia Diana: il dettaglio non sfugge

Kate Middleton ha mantenuto vivo il ricordo di Diana con un dettaglio del suo look che non è passato inosservato.

Anche in questo giorno solenne dell’incoronazione di Re Carlo III, il ricordo di Lady D, la Principessa del Popolo e madre di William e Harry non si è assopito.

È bastato un dettaglio del look di Kate Middleton per rievocarlo: la principessa del Galles, in questa occasione così speciale è apparsa più raggiante che mai. Ha indossato alle orecchie dei meravigliosi pendenti, appartenuti per l’appunto alla suocera, venuta a mancare nel 1997.

Princess Kate pays homage to Princess Diana by wearing a pair of her stunning pearl earrings at King Charles’ #Coronation. pic.twitter.com/cq1FUuRB2I — Entertainment Tonight (@etnow) May 6, 2023

Incoronazione Re Carlo III, Kate Middleton rende omaggio a Diana con un dettaglio nel look

Difficile descrivere il look di Kate Middleton in poche parole. La Principessa del Galles ha scelto un ampio mantello blu sul quale è stato esposto in bella vista il simbolo di San Patrizio, così come fatto tra l’altro anche da Sophie Rhys-Jones, consorte del Principe Edoardo. A darle luce è stato però soprattutto l’abito bianco realizzato dallo stilista Alexander McQueen, segno di come la stella di Kate brilli anche nella semplicità.

Nessuna tiara sulla testa di Kate

C’è però un altro dettaglio che è balzato subito all’occhio di Kate. La consorte del Principe William non ha indossato sul capo alcuna tiara, ma sulla sua testa è stata posta una coroncina che troviamo identica anche addosso alla piccola Charlotte, eppure non può che farci riflettere di come siano proprio gli orecchini a raccontare ancora una volta la loro storia.