Incoronazione Re Carlo, perché Louis potrebbe non partecipare?

L’incoronazione di Re Carlo si avvicina e dall’Inghilterra iniziano a trapelare diverse informazioni. Sembra che il principino Louis, figlio di William e Kate Middleton, potrebbe non partecipare alla cerimonia.

Incoronazione Re Carlo: Louis potrebbe non partecipare

Carlo sta per essere incoronato Re d’Inghilterra. Da mesi, ormai, non si parla d’altro e la cerimonia dovrebbe essere già organizzata nei minimi dettagli. Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, sembra che il principino Louis potrebbe non prendere parte all’evento.

Perché Louis potrebbe non partecipare?

Mamma Kate Middleton e papà William non hanno ancora annunciato ufficialmente la presenza del piccolo Louis all’incoronazione di nonno Carlo. Questo significa che il bambino potrebbe anche non partecipare alla cerimonia in onore del nuovo Re. Il motivo? Secondo una fonte ascoltata dal New York Post, il bimbo potrebbe essere stato escluso a causa del vivace comportamento avuto la scorsa estate durante le celebrazioni del Giubileo di Platino.

Incoronazione Re Carlo: George e Charlotte confermati

Mentre la presenza del principino Louis è in dubbio, quella dei fratelli maggiori George e Charlotte è confermata. Il primogenito di William e Kate avrà un ruolo importante, mentre la sorella sarà accanto ai genitori. Esclusi, invece, i figli di Meghan Markle e del principe Harry.