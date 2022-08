Kate e William, polemica per la terza residenza: “Le famiglie sul lastrico”

Kate Middleton e William, polemica per la terza residenza reale: caos a Londra, tra oppositori e sostenitori della monarchia.

Kate Middleton e William sono finiti al centro di una polemica a causa della terza residenza, dove si trasferiranno a breve. Davanti a questa decisione, Londra storce il muso visto che i vari spostamenti abitativi dei duchi di Cambridge sono pagati con i soldi dei contribuenti.

Kate Middleton e William: polemica per la terza residenza

A breve, Kate Middleton e William e i loro tre figli si trasferiranno a vivere in una nuova residenza reale. Si tratta di una abitazione vicina al castello di Windsor, ovvero Adelaide Cottage. La dimora è stata scelta perché vicina alla scuola dei bambini e perché consentirà loro di avere maggiore privacy. La polemica, ovviamente, è nata in un lampo perché la terza residenza è pagata con i soldi dei contribuenti. Graham Smith, esponente di Republic, gruppo di pressione che chiede da tempo l’abrogazione della monarchia e l’elezione diretta del capo dello Stato da parte dei cittadini, non ci sta.

L’uomo ha dichiarato:

“La loro decisione è una sciagura, in tempi in cui le famiglie normali sono sul lastrico per il caro vita. Una famiglia media britannica deve affrontare il costo sempre più alto delle bollette e dei beni primari, mentre noi diamo un’altra casa a William e Kate? Tutte queste case della famiglia reale costano tantissimo in termini di riscaldamento, sicurezza e staff. A gestirle è Crown Estate, che pur non essendo di proprietà diretta della regina, è comunque un’azienda statale, pagata da tutti i contribuenti”.

I soldi dei contribuenti spesi per la terza residenza di Kate e William

Non solo Smith, la polemica è alimentata anche da altri personaggi di spicco. Peter Hunt, opinionista ed ex inviato reale della BBC, ha tuonato:

“Piaccia o no, una terza casa ai duchi di Cambridge mostra chiaramente che i reali non soffrono il costo della crisi e una recessione sempre più incombente allo stesso modo delle comuni famiglie britanniche. Quando i soldi dei contribuenti furono spesi per rinnovare Kensington Palace, William, socialmente attivo per i senzatetto, aveva spiegato che la famiglia avrebbe vissuto lì per parecchi anni“.

E’ bene sottolineare che Kate e William, oltre alla terza residenza, resteranno proprietari di Kensington Palace e Anmer Hall, nei pressi di Sandringham.

William e Kate: la terza residenza è una “decisione sofferta”

Il trasferimento di Kate e William presso la terza residenza reale sta creando parecchi problemi a Londra. Questa volta, infatti, non solo solo gli oppositori della monarchia a insorgere, ma anche persone che solitamente sono fan della Royal Family.

Joe Little, giornalista e opinionista esperto della famiglia reale, ha provato a fare un po’ di chiarezza:

“Spostarsi ad Adelaide Cottage garantirà sicuramente più sicurezza e riservatezza a William e Kate e permetterà di risparmiare sulla scorta e sull’impiego di uomini e mezzi a protezione della famiglia. Senza contare che avere i tre figli nella stessa scuola consentirà di evitare viaggi quotidiani da incubo, da una parte all’altra di Londra”.

Fonti vicine a Kate e William hanno fatto sapere che il trasferimento nella terza residenza resta una “decisione sofferta“:

“William e Kate sono assolutamente consapevoli della crisi del costo della vita che tante famiglie stanno affrontando. Hanno preso questa decisione in modo sofferto e dopo lunghe riflessioni, non è stata una scelta a cuor leggero. Per loro, però, sarebbe stato estremamente difficile, restando a vivere a Norfolk, conciliare tutti gli impegni istituzionali con le necessità della famiglia”.

Questo basterà per stoppare la polemica? Staremo a vedere.