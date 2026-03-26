L'intervento ha riguardato attività illecite di diverse società che avrebbero vinto interventi utilizzando metodi illeciti.

La Guardia di Finanza ha aperto un filone di indagini che riguardano società come RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e Terna in particolare sotto inchiesta la possibilità che siano state pilotate delle gare d’appalto dove le due società avrebbero vinto.

Le perquisizioni della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza è entrata negli uffici di società come RFI e Terna al fine di verificare se quanto è corrisposto a loro fosse vero. Difatti secondo la ricerca della Guardia di Finanza le società, con la connivenza anche della politica avrebbero pilotato gare d’appalto.

Le operazioni su cui starebbe indagando la Guardia di Finanza, come riporta Il Fatto Quotidiano riguarderebbero la creazione di fatture false per poi riciclare il denaro contante in beni di lusso come orologi di alta gamma.

Indagini con al centro il Ministero della Difesa

Questi sbilanci economici derivanti da attività illecite avrebbero visto tra gli altri un generale, Francesco Modesto che grazie al suo ruolo avrebbe ridefinito alcuni dettami delle gare stesse, prima che queste iniziassero.

L’indagine è partita su iniziativa del Ministero della Difesa che ha notato attività sospette, spingendo la GdF ad indagare approfonditamente. A questo proposito, lo stesso Ministero, si è detto disponibile a collaborare affinché vengano accertate le responsabilità degli interessati, al momento 26 indagati, così da essere perseguiti secondo la legge.